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Нефть развернулась к росту ненадолго

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 19 февраля

Нефть развернулась к росту ненадолго
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 19 февраля 2018, 07:17 — REGNUM  На прошедшей неделе нефть развернулась после резкого падения. Оптимизму способствует заявление министра энергетики ОАЭ, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Он заявил о том, что в 2018 году ОПЕК обнародует проект соглашения о постоянном сотрудничестве нефтяного картеля и независимых производителей нефти, участвующих в соглашении.

В какой форме будет осуществляться это сотрудничество, пока неясно, однако уже заметны намерения отдельных стран, входящих в ОПЕК, более активно вовлекать Россию в планы деятельности нефтяного картеля.

Возможно, что к такому сотрудничеству ОПЕК подталкивает рост добычи сланцевой нефти в США, грозящий снова обрушить нефтяной рынок. 16 февраля вышел еженедельный отчет компании Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США.

Неделей ранее число активных нефтедобывающих платформ увеличилось на целых 26 единиц за неделю, что говорит о том, что американские «сланцевики» не сдадут свои завоеванные позиции без боя.

Это может сегодня, 19 февраля, стать «медвежьим» фактором для рынка нефтяных фьючерсов.

Скорее всего, цена нефти Brent в ближайшие дни может колебаться в коридоре в $62−65 за баррель.

Напомним, 16 февраля нефть марки Brent на ICE по состоянию на 18:00 мск понижалась на 0,15% до $64,13 за баррель. Цена американской нефти WTI снижалась сильнее, и на 18:00 мск теряла 0,7% стоимости, отступив на уровень $60,86 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты

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