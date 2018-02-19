Пхенчхан, Южная Корея, 19 февраля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование после завершения Игр в Пхёнчхане, если допинг-проба «Б» керлингиста Александра Крушельницкого будет положительной. Об этом 19 февраля заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

"Если случай употребления допинга будет подтвержден, он будет рассмотрен наблюдательной группой МОК в конце Игр», — сказал Адамс.

Ранее пресс-атташе «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) Константин Выборнов рассказал, что кёрлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был найден запрещённый препарат мельдоний, сдал аккредитацию и покинул олимпийскую деревню. В МОК эту информацию опровергли.

Адамс также добавил, что не исключено, что в пробу Крушельницкого мог быть подмешан допинг. Сейчас ожидается вскрытие пробы «Б».

Напомним, Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали по кёрлингу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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