Москва, 19 февраля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В России, по данным на 1 февраля 2018 года, суммарная задолженность по заработной плате составила 2 млрд 676 млн рублей, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По сравнению с 1 января 2018 года долги по зарплате увеличились на 189 млн рублей (на 7,6%).

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2017 г., приходится 1 млрд 305 млн рублей (48,8%), в 2016 г. и ранее — 1 млрд 255 млн рублей (46,9%).

На 1 февраля задолженность по зарплате имелась перед 44,2 тыс. человек.

Больше всего долгов по зарплате имеют работники обрабатывающих производств (47%).

Кроме того, задолженность зафиксирована в строительстве (21%), сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях, на лесозаготовоках (11%), транспорте (8%;) и при добыче полезных ископаемых (4%).

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил: «В рамках своих полномочий Генпрокуратура РФ обязана незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах, в том числе на задержки или невыплаты заработной платы».

Напомним, в 2017 году в России выплачено 20 млрд рублей долгов по зарплате. За год долги по зарплате получили более 1 миллиона работников.

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