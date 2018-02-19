Москва, 19 февраля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В 2018 году в Москве планируется построить не менее 20−25 станций метро. Это более 50 км линий. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В ближайшие три года в столичном регионе планируется построить порядка 50 станций метро.

По его словам, на развитие Московского метрополитена выделено около 1,5 трлн рублей на три года.

«Строительство метро остается одной из самых масштабных программ городского правительства», — отметил Хуснуллин.

Ежегодно на возведение подземки выделяется 150−170 млрд рублей.

Заммэра уточнил, что за три года планируется завершить основные работы на Большой кольцевой линии метро и ряде радиальных линий.

В частности, в проект войдут участки от «Саларьева» до «Столбова и от «Каховской» до «Нижегородской».

В районе «Улицы Новаторов» работают над заделом станции в сторону Коммунарки, а также для ветки метро в Бирюлево.

«Важно, что при строительстве Большой кольцевой линии закладывается возможность строительства новых ответвлений в районы, где сегодня еще нет метро», — подчеркнул Хуснуллин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявлял, что с 2018 по 2021 год планируется построить 137 км линий метро, ввести 60 новых станций и восемь депо.

По словам заммэра, 95% жителей Москвы получат метро в шаговой доступности, а протяженность столичной подземки вырастет в два раза.

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