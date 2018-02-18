Берлин, 18 февраля, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Турецкая Республика не ведет войны ни с одной из стран мира, включая Сирию. Анкара борется с терроризмом, заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Турецкий флаг

«В Сирии речь идет не о войне, а о борьбе с терроризмом», — цитирует Йылдырыма турецкое информационное агентство Anadolu.

Премьер-министр напомнил, что противостоит террористам не только Турция, но 62 страны возглавляемой США международной коалиции, а также Россия и Иран. Однако сами США, борясь с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сотрудничают с другой террористической структурой, подчеркнул он.

Йылдырым пояснил: речь идет о курдском вооруженном формировании «Отряды народной самообороны» (YPG) и основанной сирийскими курдами партии «Демократический союз» (PYD). Обе структуры — сирийские ответвления Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

«Все это стороны одной медали», — подчеркнул Йылдырым.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения США и Турции обострились в январе, когда Вашингтон объявил о намерении создать в Сирии на основе курдского ополчения «силы безопасности». В ответ Анкара 20 января начала в сирийском Африне военную операцию «Оливковая ветвь».

16 февраля в Стамбуле состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США Мевлюта Чавушоглу и Рекса Тиллерсона. Стороны договорились выработать механизм для нормализации отношений. Первая из соответствующих встреч намечена на март.

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