Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 17 февраля, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Энергетическая компания Пуэрто-Рико запросила у американских властей срочный кредит на $300 млн, 16 февраля передает агентство Associated Press.

The National Guard Последствия урагана «Мария». Пуэрто-Рико

Около 400 тыс. жителей Пуэрто-Рико до сих пор остаются без электричества из-за разрушений, вызванных ураганом «Мария».

"Это срочная ситуация, — сообщил губернатор Риккардо Росселло. — Если электричество исчезнет в Пуэрто-Рико, если не будет возможности купить топливо, это приедет к гуманитарному кризису».

Энергетики страны ранее запрашивали у США кредит в $1 млрд на восстановление системы электроснабжения, однако в кредите было отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года ассоциированную с США территорию Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария». Десятки жителей острова погибли, ущерб оценивается в миллиарды долларов.

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