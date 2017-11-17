«Годы стагнации, убыль населения, хаос» — эксперты о будущем Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, , 02:24 — REGNUM Кризис, наступивший поле урагана «Мария» в Пуэрто-Рико, может продлиться не менее десятилетия, вызвать падение населения и огромные убытки для экономики островного государства, передает Associated Press.

Тяжелые перспективы территории, ассоциированной с США, были отмечены экспертами федерального контрольного совета, занятого оценкой ситуации в Пуэрто-Рико.

Непосредственный ущерб от урагана «Мария» оценивается экспертами в 115 млрд, однако в эту сумму не включены косвенные потери для бизнеса и падение экономики, которое ожидает Пуэрто-Рико в ближайшем будущем.

«Мы считаем, что это очень консервативная оценка… По меньшей мере, мы можем сказать о разрушенной инфраструктуре, недостатке воды и электроэнергии, ускоренных темпах миграции», — сообщила экономист Хайди Калеро.

Экономист Хуан Лара сообщил, что экономика Пуэрто-Рико в 2018 финансовом году может сократиться в пределах от 8 до 15 процентов, общие доходы сократятся на 30 процентов.

«Нужна электрическая энергия… нужны дороги… нужны супермаркеты… Нам нужно восстановить базовую операционную инфраструктуру», — заявил Лара в ходе заседания экспертного совета.

При этом и до урагана «Мария» экономика Пуэрто-Рико находилась в рецессии. Островное государство пыталось реструктурировать часть своей задолженности в размере $73 млрд.

Экономист Хосе Вилламил напомнил, что миграция населения в США за десятилетие составила примерно полмиллиона человек. После урагана она только усилится, и к 2030 году эксперты ожидают уровня численности населения острова в размере 2,8 миллионов человек, по сравнению с нынешними 3,4 миллионами.

«То, что сделала «Мария», в некотором роде состоит в усугублении ситуации. Ураган сделал ее более интенсивной», — считает Вилламил.

Напомним, 19 сентября ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария». Ураган разрушил тысячи домов и объектов инфраструктуры. Число жертв стихии на острове превысило 50 человек. Ущерб составляет десятки миллиардов долларов.

До сих пор значительная часть Пуэрто-Рико остается без электричества и водоснабжения, многие районы острова буквально превратились в руины.

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