Тюмень, 16 февраля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Тюменской области молодой человек пошёл на тяжкое преступление, чтобы не отдавать денежный долг. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 16 февраля, в настоящее время подозреваемый задержан.

Prolinefilm.ru Владимир Кошевой (Раскольников), Вера Карпова (старуха-процентщица)

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Жертвой злоумышленника стала жительница села Новотравное Ишимского района. О безвестном исчезновении пенсионерки стало известно 12 февраля. Как установили полиция и следователи, к этому может быть причастен 20-летний местный житель.

Выяснилось, что молодой человек неоднократно занимал у 77-летней женщины деньги. В итоге накопил долг в 41 тысячу рублей. 9 февраля пенсионерка попросила вернуть ей долг, однако такой сумму у сельчанина не оказалось.

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Опасаясь, что старушка обратится в полицию, он решил избавиться от «кредитора». Злоумышленник нанёс своей жертве несколько ударов топором, а уже ночью вернулся на место преступления и спрятал тело женщины во дворе дома в погребе.

Обвинение в убийстве злоумышленнику уже предъявлено. По решению суда он взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в Тюменской области был вынесен обвинительный приговор ещё одному убийце пенсионерки. 25-летнего жителя Алтайского края, убившего ради наживы труженицу тыла, вдову тюменского писателя Ивана Ермакова, приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима.