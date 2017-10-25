Тюменцев, жестоко убивших девушку, будут принудительно лечить

Тюмень, , 15:18 — REGNUM Два жителя Тюмени, обвиняемые в убийстве своей знакомой, предстанут перед судом. В момент совершения преступления мужчины были невменяемы, сообщает 25 октября пресс-служба управления СКР по Тюменской области.

Убийство произошло 3 июня 2017 года. В этот день обвиняемые — ранее судимые тюменцы 1985 года рождения — пили спиртное в компании приятельницы одного из них. Будучи пьяны, мужчины задумали убить 26-летнюю девушку.

Они избили свою жертву, после чего отвели ее на стройку в районе улицы Московской и несколько раз ударили ножом. Удостоверившись, что девушка не подает признаков жизни, они покинули место преступления. Тело погибшей нашли 5 июня.

Подозреваемых задержали по горячим следам. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц».

Психиатрические судебные экспертизы показали наличие у обвиняемых хронического психического расстройства. Мужчины признаны невменяемыми, опасными для себя и окружающих и нуждающимися в принудительном лечении в специализированном учреждении.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения и направления в суд с целью применения принудительной меры медицинского характера.

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