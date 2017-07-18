В Тюменской области совершено тройное убийство

Тюмень, , 15:44 — REGNUM В Тюменской области убиты три человека. Предполагаемый убийца покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по региону.

Установлено на данный момент, что 13 июля 2017 года около полуночи в поселке Новикова Исетского района Тюменской области обнаружено тело 48-летней женщины с огнестрельным ранением. Также рядом с ней находился раненый 53-летний мужчина, который скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Следствие сейчас допрашивает свидетелей и очевидцев, назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Отметим, что это второй случай июля в Тюменской области, когда после убийства жены муж сводит счёты с жизнью. По сообщению регионального СКР, 3 июля 2017 года 32-летний житель Тюмени зарезал свою супругу, пока ребенок был в другой комнате, а затем вместе с сыном пошел на прогулку. На улице мужчина пошел к ближайшему дому и покончил с собой.