Нижний Новгород, 16 февраля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Средняя зарплата врачей, имеющих высшее образование, в Приволжском федеральном округе за 2017 год была 42 741 рубль при средней по стране 56 444 рубля. Самая высокая оплата труда зафиксирована в Башкирии — 48 194 рубля, а самая низкая в Марий Эл — 34 941 рубль. Росстат подвёл итоги за январь — декабрь 2017 года для бюджетников, попавших в майские указы президента РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Норман Роквелл. Перед уколом. 1958

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Среднемесячная номинальная зарплата в Нижегородской области по всем сферам экономики по итогам 11 месяцев 2017 года составила 29 883,4 рубля (при общероссийской — 38 848 рублей). Данные за 2017 год пока не подводились.

В Нижегородской области средняя зарплата врачей по итогам за январь — декабрь 2017 года была зафиксирована на уровне 44 732 рубля, что превышает среднеобластную на 50%. Хотя к 2018 году она должна была быть 200% к средней по экономике региона.

В зависимости от формы собственности учреждений разница в размере оплаты труда на аналогичных должностях по итогам 2017 года была существенной: в федеральных — 48 343 рубля, областных — 44 112 рублей, муниципальных — 23 295 рублей.

Меньше всего в регионе зарабатывали врачи Шараганского муниципального района — 32 545 рублей, а самые большие зарплаты были в Сеченовском районе — 48 539 рублей. В Нижнем Новгороде показатель был на отметке 46 437 рублей.

Средняя зарплата среднего медицинского и фармацевтического персонала в ПФО в 2017 году зафиксирована на уровне 23 125 рублей при общероссийском 30 246 рублей. В самом конце окружного рейтинга были Марий Эл — 18 920 рублей и Саратовская область — 19 878 рублей, а возглавляли его Пермский край — 25 505 рублей и Башкирия — 25 017 рублей.

Нижегородская область также была среди лидеров — 24 505 рублей, но, несмотря на это, зарплата среднего медперсонала недотягивала до средней по региону на 18%. В федеральных учреждениях зарабатывали 27 308 рублей, в областных — 24 220 рублей, а в муниципальных — 18 491 рубль. Хуже всего обстояли дела в Тонкинском районе — 17 747 рублей, а лучше в Варнавинском районе — 29 621 рубль. В Нижнем Новгороде работники этой сферы зарабатывали 27 224 рубля.

Ниже всех в медсфере по итогам 2017 года зарплата была у младшего персонала. При общероссийских 21 412 рублях в ПФО средние зарплаты были 17 007 рублей. Меньше всего было начислено санитаркам и другим работникам этого сегмента в Марий Эл — 13 333 рубля и Кировской области — 14 552 рубля. Выше всех доход имели жители Башкирии — 20 580 рублей и Пензенской области — 19 531 рубль. В Нижегородской области младшему медперсоналу платили ниже средней зарплаты по экономике региона почти на 41% — 17 640 рублей. Среди муниципалитетов выше всех зарплата была в Бутурлинском районе — 21 655 рублей, а ниже в Лукояновском районе — 10 325 рублей. В Нижнем Новгороде органы статистики зафиксировали среднюю зарплату на уровне 19 477 рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году федеральная казна на повышение зарплаты бюджетникам планирует потратить 14,5 млрд рублей. На здравоохранение из них уйдут 3,4 млрд рублей, но больше всего выделят на образовательную отрасль — 7,2 млрд рублей.

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