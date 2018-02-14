Майские указы в Татарии: до средней не подняли, план по врачам не выполнили

Казань, , 14:32 — REGNUM В Татарии подвели зарплатные итоги 2017 года представителей бюджетных профессий, которые попали в майские указы президента РФ. Даже несмотря на превышение собственного плана по ряду категорий, в целом до средней по республике в большинстве из них не удалось дойти. А у младшего медперсонала отставание было сразу на 41%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Средняя заработная плата работников в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности за 2017 год в республике в целом составила 29 922 рубля. При этом разрыв в зависимости от формы собственности учреждения, где работает бюджетник, порой был существенным. Так, в федеральных учреждениях по всем специальностям майских указов средняя оплата труда была 49 415 рублей, республиканских — 28 689 рублей, а в муниципальных ещё меньше — 27 808 рублей. Средняя по экономике Татарии, для сравнения, составляла 32,3 тыс. рублей.

Предполагается, что заработные платы врачей, учителей и иных представителей основных профессий бюджетной сферы в 2018 году должны сравняться со средней по экономике. С чем же пришла Татария к началу текущего года?

В середине декабря 2017 года министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, выступая с докладом на одном из республиканских совещаний, привёл ряд планируемых итогов 2017 года по бюджетникам. Ожидалось, что зарплата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит 29 170 рублей. По данным Татарстанстата, за январь-декабрь 2017 года средняя зарплата в этой сфере была 29 850 рублей. В это же время даже с учётом превышения над планом до средней по экономике она не дотягивала почти на 7,6%. Педагогам дошкольного образования планировалось довести зарплаты до 26 320 рублей. Выполнить задачу удалось, оплата труда была увеличена до 26 639 рублей, но опять же она не дотягивает до средней по Татарии — на 17,53%.

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей должны были по плану получать к началу 2018 года 28 310 рублей, а получали, по данным органов статистики, 29 178 рублей. Отставание от среднерегиональной планки между тем было на 9,67%.

Для преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования планировалось зарплаты довести до 27 750 рублей. Результат опять же превзошёл ожидания — 29 498 рублей, но отстал от средней по экономике на 8,67%.

Преподавателям образовательных учреждений высшего профессионального образования зарплаты планировалось увеличить до 180% от средней по региону — 52 495 рублей (план), а по факту — 58 846 рублей, что составляет только около 155% от среднереспубликанской.

Схожая ситуация у социальных работников: при плане 23 330 рублей фактически они заработали 23 826 рублей. Хотя по-прежнему это на 28% ниже среднереспубликанской оплаты труда.

А вот в медицинской сфере ситуация обстоит иначе. Если заработную плату для врачей и работников, имеющих высшее медицинское образование, планировали 52 485 рублей, то по факту данные статистики зафиксировали 43 257 рублей. Это хоть и больше средней по республике на 25%, но до обещанных 180% ещё расти и расти.

Схожая картина была и по зарплате среднего медицинского (фармацевтического) персонала: план — 26 245 рублей, фактически — 24 634 рубля, что ниже средней по экономике почти на 24%. Младший медицинский персонал по итогам 2017 года в среднем зарабатывал 19 089 рублей, что ниже почти на 41%. План в 23 330 рублей также оказался не достигнут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правительство РФ направит на повышение заработной платы бюджетникам 14,5 млрд рублей. Из них больше всего уйдёт на сферу образования — 7,2 млрд рублей. Ещё 3,4 млрд рублей достанется сфере здравоохранения.

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