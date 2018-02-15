Москва, 15 февраля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Очередные попытки Соединённых Штатов давить на Россию с помощью санкций бесполезны. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Замглавы российского дипломатического ведомства заявил журналистам, что говоря о возможности усиления антироссийских санкций, США пытаются оказать влияние на настроения в обществе РФ в преддверии выборов. Причём делают это целенаправленно.

«Вполне очевиден смысл подобного рода приемов», — считает Рябков.

Также, по словам Рябкова, США пытаются с помощью усиления антироссийских санкций запугать и другие страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, попыток США вмешаться в выборы президента-2018 не исключает и МИД России. В сентябре 2017 года в ведомстве заявили, что Вашингтон может направить финансовые средства на поддержку протестных акций в России в преддверии президентских выборов. При этом по мере приближения дня голосования эти попытки только усилятся.

В январе 2018 года американские дипломаты заявили, что не собираются вмешиваться в предстоящие выборы президента России.

«Это не то, чем мы занимаемся», — пояснил посол США в Москве Джон Хантсман, выразив надежду, что российская сторона также воздержится от вмешательства в дела США, когда в стране начнутся выборы в конгресс.

Напомним, выбирать президента РФ граждане страны будут 18 марта 2018 года.