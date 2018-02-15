Нижний Новгород, 15 февраля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Экс-мэра Нижнего Новгорода, заместителя председателя Законодательного собрания области Олега Сорокина снова оставили в СИЗО. Нижегородский районный суд 15 февраля 2018 года удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей до 18 мая 2018 года. Необходимость продления ареста обосновали тем, что отведённого времени не хватило для завершения расследования дела о взятке, обвинение по которому предъявлено Сорокину и по которому 19 декабря он был задержан. Следователь считает, что в случае изменения меры пресечения политик может уничтожить улики или покинуть страну, так как у него есть недвижимость за пределами России и семья обвиняемого уже живёт там, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Интересы вице-спикера на заседании при рассмотрении ходатайства следователя представляли три адвоката. Они ходатайствовали о закрытии процесса для публики и СМИ, судья отклонил просьбу. Во время своего выступления обвиняемый заявил, что информация в СМИ о его миллиардах — это «вброс», а высокие доходы семьи связаны только с предпринимательской деятельностью. Он также добавил, что его нахождение под следствием — это давление, и попросил заменить СИЗО домашним арестом.

Защита политика к своему ходатайству об изменении меры пресечения приложила поручительства известных лиц, в числе которых Захар Прилепин, Дмитрий Дибров, Арина Шарапова. Среди поручителей был заявлен и экс-губернатор Валерий Шанцев. Родственники Сорокина также предлагали заплатить залог за него в 50 млн рублей, но суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил его в СИЗО на три месяца.

Напомним, дело, по которому фигурантом проходит Олег Сорокин, связано с передачей 14 земельных участков площадью 453 га под комплексное жилищное строительство в Советском районе Нижнего Новгорода компании, близкой к семье обвиняемого. В 2012 году, когда Олег Сорокин был мэром города, наделы получило ООО «Инградстрой», учредителем которого является ООО «Старт-Строй». Среди учредителей последнего присутствует супруга Сорокина.

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Оспорить аукцион пыталась другая компания — ЗАО «Вектрон». Именно в соучастии в передачи взятки руководству ЗАО, чтобы они свернули спор, и обвиняют вице-спикера. Следствие считает, что в качестве посредника выступил знакомый Сорокина. Речь идёт о сумме в 1 млн долларов. Посредники были задержаны, а причастность политика не была подтверждена. Сам он в комментариях нижегородским СМИ тогда назвал это провокацией.

В середине декабря 2017 года стало известно о задержании Олега Сорокина по тому же делу. 28 декабря его защита пыталась смягчить меру пресечения, но суд отклонил жалобу и оставил арест до 17 февраля 2018 года.

За это время в защиту нижегородского политика выступили известные лица. Открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина подписали свыше 80 бизнесменов, депутатов, общественных деятелей, членов Общественной палаты региона. Они попросили главу государства «обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами».

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