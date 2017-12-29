Известные люди России и Нижегородской области вступились за Олега Сорокина

Нижний Новгород, , 14:17 — REGNUM Более восьмидесяти лидеров общественного мнения России и Нижегородской области — телеведущие, депутаты, бизнесмены, руководители учреждений культуры, науки, образования, общественных организаций, члены Общественной и Молодежной палат, спортсмены и тренеры, ветераны — подписали открытое письмо — обращение к президенту России Владимиру Путину.

Среди подписавшихся — главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, академики Российской академии телевидения Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, четыре бывших мэра Нижнего Новгорода и другие. В письме они обращают внимание на избыточность и чрезмерность меры пресечения, избранной для Олега Сорокина, который решением суда заключен под стражу на два месяца, и просят высших должностных лиц обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами.

Авторы письма характеризуют Сорокина как человека, последовательно отстаивавшего интересы Нижнего Новгорода и его жителей. Они отмечают, что за время, которое он возглавлял город (2010−2015 гг.), в Нижнем Новгороде была начата и успешно реализовывалась программа расселения жителей ветхого и аварийного фонда, впервые за 10 лет стали строиться детские сады и практически полностью была ликвидирована очередь в них.

При этом, как указывается в письме, «огромную часть собственных средств Олег Сорокин направлял на благотворительные цели: поддерживал проекты нижегородских театров и музеев, некоммерческих организаций, ветеранских объединений». «Не афишируя эту деятельность, Олег Сорокин в прямом смысле слова лично спасал жизни детей, полностью оплачивая их лечение от тяжёлых заболеваний», — говорится в обращении. Ранее в ходе судебного заседания адвокаты Сорокина представили справку о том, что свою зарплату главы города он также перечислял на благотворительность.

«Зная характер Олега Валентиновича, его принципиальность, гордость и мужество мы уверены в том, что он исключает для себя даже саму возможность скрываться от следствия или оказывать какое-либо давление на потенциальных участников процесса», — заверяют подписавшие обращение.

Напомним, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, бывший мэр Нижнего Новгорода, крупнейший благотворитель региона Олег Сорокин заключен под стражу 19 декабря. Ему инкриминируется эпизод пятилетней давности, по которому давно доведены до конца все следственные действия, дело доведено до суда и виновные установлены. Речь идет о даче взятки одним из нижегородских предпринимателей московскому бизнесмену. Причастность Олега Сорокина к этому эпизоду следствие попытается доказать в суде.

С ходатайствами в суд о замене меры пресечения Олегу Сорокину на их личное поручительство обратились такие уважаемые люди страны, как бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, народная артистка России Надежда Бабкина, главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, а также региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий и другие. Личное участие в заседании принял писатель Захар Прилепин, который рассказал, что Олег Сорокин направил 10 млн рублей собственных средств на помощь Донбассу, причем сделал это публично, не опасаясь попадания в санкционные списки.