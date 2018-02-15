Санкт-Петербург, 15 февраля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») предложил использовать опыт и навыки петербургских руферов для того, чтобы поскорее очистить крыши городских домов от снега и наледи. С таким предложением парламентарий обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко, курирующему городское ЖКХ, сообщает 15 февраля телеканал «Санкт-Петербург».

Алексей Саврасов. Зима. 1887

Цивилев признался, что эта мысль пришла к нему после просмотра недавно появившегося ролика в интернете, на котором двое руферов, парень и девушка, беспрепятственно поднялись на крышу и башенку Московского вокзала.

«В период обильных снегопадов город нуждается в большом количестве людей, способных к работе на высоте, для уборки снега и наледи с крыш. Обслуживающим организациям не хватает своих сотрудников, и они вынуждены нанимать сторонних лиц, в основном гастарбайтеров, которые не имеют соответствующей подготовки», — заявил Цивилев.

Он высказал мнение, что руферы могли бы пройти специальные курсы для безопасной и квалифицированной работы на крышах, которая в дальнейшем могла бы стать их профессией.

Зимой молодые люди, получившие нужные навыки и знания, могут чистить крыши, а в теплое время года — мыть фасады и окна, считает депутат городского парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, при очистке крыши одного из домов в Центральном районе Петербурга 14 февраля сорвался и погиб рабочий, 1989 года рождения. Ранее, 10 февраля, был зафиксирован случай падения промышленного альпиниста при очистке крыши трехэтажного здания на Троицком проспекте. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Напомним, власти Санкт-Петербурга дали указание районным структурам к 17 февраля, полностью очистить все городские крыши от снега, сосулек и наледи.

Для справки: руферы — современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений.