Абуджа, 14 февраля, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Суд в Нигерии вынес обвинительное заключение похитительнице школьниц из деревни Чибук, которые оказались в плену группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 14 февраля передает агентство Reuters.

Jeremy Weate Нигерия

35-летняя Харуна Яхайя, участница исламистской группировки, была приговорена к 15 годам лишения свободы за участие в похищении более 200 девочек из школы в Чибуке в 2014 году.

Яхайя является первой из членов группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), открыто осужденной за похищение школьниц из Чибука, которое потрясло весь мир.

Кроме участия в похищениях Яхайя также совершала убийства военных и мирных жителей — по ее признанию, она «потеряла счет убитым» врагам группировки.

Приговор террористке был вынесен в ходе массового открытого процесса над боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который стартовал в центральной Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля несколько сотен боевиков нигерийской исламистской группировки, которые ранее были осуждены закрытым военным судом, предстали перед судом с участием журналистов и представителей гражданского общества.

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