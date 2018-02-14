ЛНР: Киев готовит провокации с целью очернить Донбасс в глазах ОБСЕ
Луганск, 14 февраля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Провокации может устроить Киев во время визита заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга в Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 14 февраля «Луганский информационный центр».
По его словам, Хуг пробудет в Донбассе с 15 по 21 февраля. В этот период украинские войска могут проводить провокации для того, чтобы дискредитировать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) в глазах ОБСЕ.
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Марочко отметил, что войска ЛНР с целью пресечения провокаций несут круглосуточные дежурства и проводят мероприятия по боевой подготовке.
Напомним, украинские войска нередко обвиняют вооруженные силы ДНР и ЛНР в том, что они якобы «обстреливают сами себя». При этом ежедневно ВСУ нарушают режим тишины, игнорируя как Минские соглашения, так и заключенное 23 декабря 2017 года «новогоднее» перемирие.
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