Луганск, 14 февраля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Провокации может устроить Киев во время визита заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга в Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 14 февраля «Луганский информационный центр».

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

По его словам, Хуг пробудет в Донбассе с 15 по 21 февраля. В этот период украинские войска могут проводить провокации для того, чтобы дискредитировать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) в глазах ОБСЕ.

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Марочко отметил, что войска ЛНР с целью пресечения провокаций несут круглосуточные дежурства и проводят мероприятия по боевой подготовке.

Напомним, украинские войска нередко обвиняют вооруженные силы ДНР и ЛНР в том, что они якобы «обстреливают сами себя». При этом ежедневно ВСУ нарушают режим тишины, игнорируя как Минские соглашения, так и заключенное 23 декабря 2017 года «новогоднее» перемирие.

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