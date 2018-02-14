Москва, 14 февраля, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Банк России намерен ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), в частности снизить объем максимальных выплат, которые те вправе требовать с должников. Об этом 14 февраля пишут «Ведомости».

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

В настоящее время максимальные выплаты могут превышать размер займа не более, чем в три раза. По словам директора департамента микрофинансового рынка ЦБ Ильи Кочеткова, регулятор рассчитывает снизить коэффициент до 2,5.

На этом ЦБ не остановится: к июлю 2019 года коэффициент должен опуститься до двух, а в 2020 году — до 1,5. Более того, регулятор намерен ограничить и ставку по займам: сначала до 1,5% в день, к 2019 году — до 1%.

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В большей степени новые ограничения затронут так называемые «займы до зарплаты» (pay-day loans). ЦБ намерен предусмотреть в законодательстве похожий на такие займы продукт.

Это будет ссуда не более 10 тыс. рублей, которую можно будет взять на срок до 15 дней. Задолженность по такому займу не подлежит увеличению или пролонгации. Расплачиваться граждане будут фиксированной суммой — для займа в 10 тыс. она составит 3 тыс. Сюда войдут и проценты, и штрафы, и пеня.

Нововведения призваны очистить рынок микрокредитования от недобросовестных и нежизнеспособных игроков. Фактически для граждан должна быть исключена возможность брать деньги в долг, не имея возможности расплатиться с ним.

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