В России меняется порядок погашения долгов по кредитам

Москва, , 13:33 — REGNUM Правительственный законопроект, вводящий новый порядок погашения возникшей задолженности по потребительным кредитам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

По действующим нормам, если у гражданина имеется задолженность по кредиту и он вносит платеж, сумма которого меньше необходимой, то средства распределяются не самым благоприятным для заемщика образом. Так, вначале списываются средства для погашения задолженности по процентам, затем — по основному долгу, а затем покрывается неустойка и пени. Таким образом, оплата суммы основного долга происходит в последнюю очередь.

Сложившаяся практика ставит обычных граждан в более уязвимое положение, чем предпринимателей, отметил в ходе пленарного заседания замминистра юстиции РФ Юрий Любимов. А, как заявил журналистам первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, в таком подходе «таится серьезная угроза полного закабаления», поскольку на неуплаченный вовремя кредит нарастают проценты, пени и штрафные санкции.

Законопроектом предлагается установить следующий порядок погашения потребительского кредита: если должник заплатил только часть суммы, сначала будут списываться проценты по потребительскому кредиту, потом основное тело кредита, потом неустойка, потом остальные платежи. То есть — четыре этапа.

Таким образом, в первую очередь заемщик будет гасить задолженность по просроченным процентам, за счет чего перестанет расти долг. Затем средства будут перераспределены на погашение задолженностей по основному долгу. Только после этого банк сможет перечислять средства на погашение неустойки и на оплату других, установленных договором платежей.

В правительстве также предлагают установить, что такая очередность не может быть изменена по соглашению сторон. То есть если закон будет принят во всех трех чтениях, установленный порядок погашения кредитов станет обязательным для всех договоров банка и заемщика по потребительным кредитам.

Между тем в кредитовании физлиц в скором времени может появиться еще одно изменение. В частности, Центробанк РФ накануне направил в банки информационное письмо, сообщает «Российская газета», где регулятор рекомендовал банкам ввести в договорах о потребительских и ипотечных кредитах так называемую «плавающую ставку». При этом ее размер может изменяться только вниз и не должен увеличиваться.

Предполагается, что когда ключевая ставка Центробанка будет уменьшаться, ставка по кредитам в банке также будет становиться меньше. Так клиентам банка не понадобится рефинансировать ипотеку и иные займы в других банках с более выгодными условиями, а сам банк за счет этого сможет сохранить клиентов.