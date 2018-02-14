Москва, 14 февраля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Петром Порошенко стороны обсудили выполнение Минских соглашений и ситуацию с обменом пленными между Украиной и Донбассом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Представитель Кремля пояснил, что стороны «еще раз акцентировали внимание на необходимости и безальтернативности выполнения Минских договоренностей» и договорились вернуться к обсуждению вопроса о продолжении обмена пленными.

«Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме», — сказал Песков.

Как ранее отмечали украинские СМИ со ссылкой на источник в администрации украинского президента, переговоры глав двух государств состоялись еще 12 февраля. Сегодня данную информацию подтвердил Песков. По его словам, инициативу проведения переговоров проявил Порошенко.

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Он «высказал соболезнования в связи с российской авиакатастрофой и выказал желание помочь с расследованием по линии украинского авиапроизводителя», — сказал представитель Кремля о словах украинского президента в связи с катастрофой Ан-148 в Московской области.

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До 12 февраля Путин и Порошенко разговаривали по телефону в конце июля 2017 года. Тогда диалог состоялся в рамках совместного разговора «нормандской четверки» при участии лидеров Франции и Германии.