Украинские СМИ узнали о телефонном звонке Порошенко Путину

Киев, , 02:32 — REGNUM Президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

По информации издания, беседа двух лидеров состоялась 12 февраля и «была некороткой». Поводом для неё, как отмечается, стала третья годовщина заключения вторых Минских соглашений.

Сообщается, что в пресс-службе Петра Порошенко подтвердили данную информацию, уточнив, что «президент Украины провёл телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях».

«Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран нормандской четвёрки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскму формату и американскими союзниками», — сообщили в пресс-службе.

На официальных сайтах президентов России и Украины никакой информации о состоявшихся переговорах не приводится.