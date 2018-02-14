Москва, 14 февраля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин старается ограничивать свое появление в публичных местах из-за простуды. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, ранее планировалось, что Путин приедет на ВДНХ для общения с участниками Всероссийского форума «Наставник».

"Но, вы знаете, что в связи с простудой сейчас он старается минимизировать пока вот в эти дни появление в публичных местах. И поэтому некоторые участники этого форума приедут к нему в гости в Ново-Огарёво, и он с ними пообщается», — сказал Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что состояние здоровье президента РФ не помешает ему продолжить работу. Он отметил, что Путин простудился, но никаких серьезных заболеваний нет.

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Добавим, что сегодня, 14 февраля, у Путина запланированы встречи и международный телефонный разговор. В планах у российского лидера также было совещание по микроэлектронике, однако мероприятие отложено на более поздний срок из-за необходимости доработки материалов.

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