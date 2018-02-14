Калуга, 14 февраля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. 1 января 2019 года ко всем новым тяжелым грузовым автомобилям, выпускаемым в странах ЕС, необходимо прилагать декларацию с указанием расхода топлива и выбросов CO2. Эти данные должны помочь клиентам выбирать энергоэффективные автомобили с меньшим воздействием на климат и, таким образом, обеспечить уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Как сообщил 14 февраля ИА REGNUM директор по вопросам защиты окружающей среды и инновации Volvo Trucks Ларс Мортенссон, «декларации будут содержать простую и сопоставимую информацию о расходе топлива и выбросах CO2, которая облегчит выбор грузовых автомобилей для клиентов».

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Но, главное, по его словам, что в настоящее время значительное внимание уделяется топливной экономичности и воздействию на климат. Это ключевая проблема в автомобильной промышленности, транспортной отрасли и в обществе в целом. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на тяжелые грузовые автомобили приходится около 6% мировых выбросов парниковых газов. Кроме того, эта отрасль очень зависима от ископаемого топлива.

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«Поэтому мы надеемся, что новые требования к декларациям будут дополнены экономическими стимулами, которые позволят транспортным компаниям заменять старые автомобили новыми экономичными грузовиками с более низкими показателями выбросов CO2», — добавляет Ларс Мортенссон.

В данный момент нет решений по налогам и стимулированию в отношении новых требований к декларации, однако сценарий ЕС «Европейская транспортная стратегия с низким объемом выбросов» предполагает сокращение выбросов CO2 от грузовых перевозок в среднем на 1,5% в год в период до 2030 года.

Разумеется, проблема эффективности использования топлива ни для производителей грузовиков, ни для транспортных компаний не нова. В среднестатистической европейской транспортной компании на топливо приходится около трети переменных затрат, поэтому все мероприятия, которые могут уменьшить расход топлива, представляют интерес с экономической точки зрения.

«Эффективность использования топлива всегда являлась ключевым вопросом для Volvo Trucks, — продолжает Ларс Мортенссон. — С начала 1990-х годов нам удалось сократить расход топлива у новых грузовых автомобилей на 20%, и мы ежегодно улучшаем этот показатель».

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Клиенты Volvo Trucks также выделяют значительные ресурсы для повышения топливной эффективности. Многие транспортные компании давно прилагают усилия для экономии топлива, однако не все в отрасли могли уделять этому вопросу такое же внимание. Именно для этой группы клиентов, по мнению Ларса Мортенссона, могут оказаться полезными декларируемые показатели расхода топлива и выбросов CO2.

«Декларация станет хорошей отправной точкой, которая покажет, в каком направлении необходимо двигаться. Однако она не отражает всю картину. Чтобы максимально снизить расход топлива и влияние на климат со стороны автомобилей, каждый грузовик должен быть оптимизирован для выполнения требуемой задачи с использованием подходящего оборудования и услуг», — добавил Мортенссон.

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По его словам, достичь значительного положительного эффекта помогут курсы обучения водителей экономичному вождению, применение инструментов планирования транспортных операций и другие меры.