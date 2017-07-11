«За 70% глобальных выбросов парниковых газов ответственны сто компаний»

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Ответственность за более чем 70% выбросов парниковых газов в мире лежит всего на ста компаниях. Об этом говорится в совместном докладе нефтегазовых производителей и Института климатической ответственности. Материал был опубликован в понедельник, 10 июля.

Как отмечается в отчете, исследование показало, что более половины промышленных выбросов во всем мире производят лишь 25 корпораций или государственных предприятий. Авторы исследования считают, что масштаб исторических выбросов достаточно велик, чтобы значительным образом влиять на климат еще с 1988 года. В связи с чем и была создана межправительственная группа экспертов по изменениям климата.

За последние тридцать лет предприятия таких компаний как ExxonMobil, Shell и ВР произвели больше всего выбросов парниковых газов. Эти три крупнейшие нефтегазовые компании столкнулись со шквалом критики из-за своих экологических отёчностей по прошлым годам. Поэтому эти корпорации стали инвестировать в «зеленые» технологии. Например, ExxonMobil заявила еще в мае 2016 года, что хочет начать изучать возможность хранения углерода. Shell и ВР увеличила инвестиции в возобновляемые источники энергии в последние несколько лет.

Кстати, целью доклада является привлечение предприятий к тому, чтобы они сыграли существенную роль в попытке остановить изымания климата. Также в докладе говорится, что примерно одна пятая всех мировых промышленных выбросов парниковых газов произошло из-за того, что такие предприятия поддерживались государственными инвесторами. Поэтому теперь они же и могут значительным образом повлиять на то, как будет дальше развиваться эта ситуация.

Причем, как полагают авторы доклада, если в ближайшие 28 лет ситуация в сфере добычи ископаемых видов топлива не изменится, то глобальная средняя температура вырастет примерно на четыре градуса по Цельсию, что выше доиндустриального уровня к концу ХХ века. По мнению экспертов, такое явление может иметь «потенциально катастрофические и необратимые последствия на экологию планеты».

В это же время около ста компаний, в числе которых Apple, Google и другие, активно инвестируют возобновляемую энергетику.

Напомним, что в начале июня президент США Дональд Трамп инициировал выход страны из Парижского соглашения, заявив, что Соединенные Штаты будут пытаться снова войти в сделку, но на более выгодных условиях или же будут искать другое подобное соглашение. В целом Трамп не верит в то, что изменения климата вызваны выбросами углекислого газа.

Такой же позиции придерживается и министр энергетики США Рик Перри, который, как сообщало ранее ИА REGNUM, заявил, что выбросы углекислого газа, производимые в результате деятельности человека, не являются главным фактором изменений климата. По мнению Перри, причина изменений климата находится либо в той же среде, в которой живет человек, либо в океане.

Также, как ранее отмечал председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук, ежегодный выброс углекислого газа из Мирового океана в сто раз больше, чем антропогенный.

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