Москва, 14 февраля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Сценарий уничтожения Украины написан для того, чтобы ближе подобраться к России. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Kremlin.ru Депутат Наталья Поклонская

Представитель законодательной власти, комментируя сведения разведки США о том, что на Украине могут досрочно пройти президентские выборы, заявила, что Запад желает таким образом спасти главу государства Петра Порошенко.

«Верные друзья» под лозунгом «евроинтеграции» решили спасти своего «партнёра» Петра Порошенко и спрогнозировали досрочные выборы. А не этого ли добивались западные кукловоды украинской власти? Сценарий уничтожения Украины, чтобы подобраться ближе к России, у них написан очень давно», — цитирует RT слова депутата.

Недочёты такого плана, отметила депутат Госдумы РФ, только в том, что разделять людей на украинцев и русских будут те, кто плохо знает наши народы. Поклонская подчеркнула, что у русского и украинского народов «одна вера, одна история, одни ценности».

Напомним, 13 февраля директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что видит значительный риск возникновения политической нестабильности на Украине. Текущая ситуация в стране, по его мнению, может привести к досрочным выборам.

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Он также отметил, что киевская власть не сможет восстановить в этом году контроль над востоком Украины.