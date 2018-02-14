Москва, 14 февраля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. В 2017 году в России вылов рыбаками достиг 4,9 млн тонн рыбы. Это рекорд за последние 20 лет. Динамика — рост на 1,6% к рекордному 2016 году. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщили в Минсельхозе.

(сс) delo Улов

По его словам, в целом в рыбодобывающей отрасли отмечается положительная динамика по всем основным направления отрасли.

«Отрасль находится на подъеме. Рост валового оборота рыбохозяйственного комплекса в 2017 году составил 7%. Объем экспорта рыбной продукции за год вырос на 17%», — сказал Шестаков.

В настоящее время активно развивается производство товарной аквакультуры, положительную роль в этом сыграло принятие закона об аквакультуре, который вступил в силу с 2014 года.

С того времени распределено более 150 тыс. га под новые рыбоводные участки. Среди лидеров — Карелия, Краснодарский край и Крым. Динамичный рост показывают рыбоводы Западной Сибири и марифермеры Приморья.

Также Шестаков отметил, что рыбопромышленники все больше начинают заниматься переработкой, растет выпуск филе, производство рыбной муки.

«Динамика еще не такая положительная с точки зрения поставок переработанной продукции на экспорт, но постепенно мы наращиваем производство именно переработанной продукции», — подчеркнул глава Росрыболовства.

При этом он добавил, что в целом вклад отрасли в валовый внутренний продукт тоже увеличивается: составил плюс 5% к 2016 году — практически 230 млрд рублей.

Кроме того, успешно работает механизм инвестиционных квот, который нацелен на то, чтобы изменять структуру производства за счёт строительства новых высокотехнологичных судов с переработкой на борту.

«Это позволит добиться изменения структуры поставок рыбной продукции как на внутренний, так и на внешние рынки», — считает Шестаков.

Отметим, в 2018 году Росрыболовство прогнозирует выйти на показатель в 5 млн тонн вылова.

Читайте также: В рыбной отрасли РФ введут электронный промысловый журнал

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральное агентство по рыболовству, будет построено 33 новых судна на отечественных верфях: шесть судов для Дальнего Востока и 27 судов — для северного бассейна.

Причем, если для Дальнего Востока это крупные суда за 100 метров длиной, то для северного бассейна — суда до 85 метров.

Также будет построено 23 береговых рыбоперерабатывающих заводов.

Читайте также: Росрыболовство: инвесторы помогут построить 33 судна и 23 завода