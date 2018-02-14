Москва, 14 февраля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В ходе торгов 13 февраля российская валюта торговалась в тесном диапазоне, не решаясь определиться с направлением и закрыла сессию практически без изменений в паре с долларом, немного уступив евро, который укреплялся на международном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Для прорыва вверх доллару необходимо побороть 20-дневную скользящую среднюю немногим выше уровня 58 руб., тогда как сигналом к усилению давления на пару станет утрата отметки 57,40 руб.», — полагает эксперт.

Рубль замер в ожидании сегодняшних (14 февраля) событий, которые повлияют на динамику практически всех классов активов, в том числе рисковые. США публикуют важный отчет по инфляции, который способен скорректировать общие настроения по доллару и, как следствие, задать более четкий вектор движения нашей валюте.

«Если потребительские цены за январь отразят ускорение роста, ожидания рынка относительно перспектив повышения ставок укрепятся. В этом случае доллар получит повсеместную поддержку, а инвесторы на фондовых рынках снова побегут от рисков, и это окажет двойное давление на рубль.

В этом аспекте баланс рисков в паре доллар/рубль сейчас смещен вверх и предполагает выход за пределы уровня 58 рублей», — пояснил Ковалев.

Что касается нефти, здесь игроки будут ждать своих сигналов — данных минэнерго по запасам. Вчерашний отчет APIотразил внушительный прирост запасов нефти и нефтепродуктов, хотя котировки с утра предпринимают попытки восстановления.

«Если официальные данные укажут на дальнейшее наращивание запасов, а что еще важнее — на увеличение объемов добычи, Brent уже вряд ли сможет выстоять и снова отправится на юг, под отметку $62. В этом случае рубль получит дополнительный удар», — считает эксперт.

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