Рубль показывает разнонаправленную динамику

Москва, , 07:05 — REGNUM Рублевые пары 13 февраля продемонстрировали разнонаправленную динамику. Рубль укрепился по отношению к доллару и ослаб по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

На конец торговой сессии на Московской бирже за один доллар предлагали 57,7 руб., за один евро — 71,2 руб.

Пара евро/доллар вернулась к росту, евро восстанавливает свои позиции быстрыми темпами, в связи с этим падение рубля к данной валюте усилилось.

Тем не менее, по ее мнению, совсем скоро «быки» столкнутся с мощным уровнем сопротивления, и пара постепенно начнет пятиться назад. В краткосрочной же перспективе «быки» еще поборются.

Пара доллар/рубль снижается, однако очень робко, цены на нефть продолжают падать, несмотря на оптимистичные прогнозы МЭА и ОПЕК по спросу на черное золото.

Так, МЭА прогнозирует рост спроса в 2018 году до 1,4 млн баррелей в сутки.

С одной стороны, росту рубля способствует падение доллара, с другой, давление оказывают нефтяные котировки.

Сегодня, 14 февраля, разнонаправленная динамика пар сохранится. Пара доллар/рубль попытается опуститься в район 57,40 руб. за доллар, а пара евро/рубль будет штурмовать уровни 71,30−71,50»,

Читайте также: Рубль не определился с направлением