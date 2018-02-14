Москва, 14 февраля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Сегодня, 14 февраля, в районе села Степановское Раменского района Подмосковья, где произошло крушение самолета Ан-148, продолжаются поисковые работы, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Topwar.ru АН-148

По данным на 08:00 по мск основные усилия пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на поиске обломков воздушного судна.

13 февраля были обнаруженные фрагменты самолета, в том числе двигатели самолета. Они были доставлены в ЛИИ им. Громова для проведения экспертизы МАК.

Спасатели обеспеченны всем необходимым, для проведения поисковых работ и проживания. Организована работа полевых кухонь.

Для поиска обломков Ан-148 и останков тел погибших используются беспилотники, снегоходы, а также специализированная спасательная техника повышенной проходимости, автокраны, экскаваторы, бульдозеры.

На месте авиакатастрофы работает группировка РСЧС в составе — 1121 человек и 199 единиц техники, в том числе от МЧС России 537 человек и 106 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, МАК назвал предварительную причину крушения Ан-148 в Московской области. К авиакатастрофе могло привести обледенение приемников полного давления.

Специалисты комитета расшифровали данные бортового параметрического самописца самолета. Спустя 2,5 минуты после взлета у воздушного судна, летевшего на высоте около 1300 метров со скоростью 465−470 км в час, произошло обледенение датчиков приемников полного давления.

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Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области через четыре минуты после взлета.

На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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