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Катастрофа Ан-148: названа предварительная причина крушения

Происшествия

Специалисты МАК расшифровали данные бортового параметрического самописца самолета

Катастрофа Ан-148: названа предварительная причина крушения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крушение

Москва, 14 февраля 2018, 07:29 — REGNUM  К авиакатастрофе Ан-148 в Московской области могло привести обледенение приемников полного давления, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Специалисты комитета расшифровали данные бортового параметрического самописца самолета. Спустя 2,5 минуты после взлета у воздушного судна, летевшего на высоте около 1300 метров со скоростью 465−470 км в час, произошло обледенение датчиков приемников полного давления.

В связи с этим приборы командира экипажа и второго пилота стали показывать разные данные о скорости авиалайнера. Эта разница продолжала расти, поэтому пилоты приняли решение отключить автопилот и взять управление самолетом в свои руки, однако справиться с ситуацией они не смогли.

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Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области через четыре минуты после взлета.

На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. По предварительным данным СКР, самолет взорвался при ударе о землю. В момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания.

В настоящее время на месте авиакатастрофы работают специалисты МЧС, поисковая операция продолжается.

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Крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

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