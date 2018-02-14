Москва, 14 февраля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. К авиакатастрофе Ан-148 в Московской области могло привести обледенение приемников полного давления, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение

Специалисты комитета расшифровали данные бортового параметрического самописца самолета. Спустя 2,5 минуты после взлета у воздушного судна, летевшего на высоте около 1300 метров со скоростью 465−470 км в час, произошло обледенение датчиков приемников полного давления.

В связи с этим приборы командира экипажа и второго пилота стали показывать разные данные о скорости авиалайнера. Эта разница продолжала расти, поэтому пилоты приняли решение отключить автопилот и взять управление самолетом в свои руки, однако справиться с ситуацией они не смогли.

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Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области через четыре минуты после взлета.

На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. По предварительным данным СКР, самолет взорвался при ударе о землю. В момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания.

В настоящее время на месте авиакатастрофы работают специалисты МЧС, поисковая операция продолжается.

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