Москва, 14 февраля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Нефть Brent 13 февраля подешевела на 0,9%, до $61,91 за баррель, а цена нефти WTI упала на 1,15%, до $58,38 за баррель. Уровень поддержки в $62 за баррель по Brent оказался пробит вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт, заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Основной удар по нефтяным ценам нанесло Международное рейтинговое агентство (МЭА). По мнению агентства, США в 2018 году могут превзойти Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти и стать мировым лидером в нефтедобыче.

Рост нефтедобычи в США может нивелировать рост мирового спроса на нефть, и рынок опять будет разбалансирован: спрос повысится только до 1,4 млн баррелей в сутки, а предложение возрастет до 1,8 млн баррелей в сутки.

В агентстве считают, что соглашение ОПЕК+, в которое входит нефтяной картель ОПЕК, Россия и некоторые независимые производители нефти, на грани исчерпания, так как излишки коммерческих запасов уходят с рынка очень быстрыми темпами, а цена на высоких уровнях (близко к $70 за баррель) долго не задерживается.

МЭА сейчас «играет на понижение» в преддверии публикации еженедельной статистики по коммерческим запасам черного золота в США 14 февраля.

Рынок уже ожидает роста коммерческих запасов за неделю на 2,6 млн баррелей, что может стать дополнительным фактором понижающего давления на цену нефти.

В ближайшие дни цена нефти Brent переместится в коридор в $61−63 за баррель.

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