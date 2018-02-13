Санкт-Петербург, 13 февраля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Сорвавшийся с крыши кусок наледи травмировал девочку в возрасте 2,5 лет в Санкт-Петербурге. Органы СКР начали доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Дарья Драй ИА REGNUM Дети на заснеженных улицах Петербурга

Как сообщили 13 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, инцидент произошел днем 12 февраля у дома 26 корпус 2 по улице Подвойского.

«Рядом с местной жительницей и ее двумя малолетними дочерьми <…> с крыши упал кусок наледи. В результате осколком льда 2,5-летней девочке был причинен ушиб коленного сустава», — отмечается в сообщении следственного органа.

В детской больнице ребенку оказали помощь, после чего в удовлетворительным состоянии отправили домой на амбулаторное лечение.

По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, в этом инциденте пострадал не только ребенок, но и женщина 54 лет — она получила ушиб мягких тканей головы. Управление домом, с которого сорвалась наледь, осуществляет ТСЖ «Подвойского 26, корп. 2». «Председатель ТСЖ вызван в прокуратуру района для дачи объяснений. По результатам тщательной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — подчеркивают в надзорном ведомстве.

Напомним, это уже второй случай падения наледи за последние дни, попавший в поле зрения правоохранительных органов.

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Днем 8 февраля, на улице Репина на Васильевском острове на пенсионерку упала с крыши наледь, когда она, по словам коммунальщиков, проигнорировала заграждения и направилась кормить бездомных котов. Женщину доставили в больницу, где она скончалась от тяжелых травм.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Двое районных чиновников, отвечавших за уборку крыш и контроль за ней, после этого происшествия лишились своих должностей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, многие петербуржцы высказывают в соцсетях и с помощью СМИ свое недовольство тем, как убирается город от снега и наледи.