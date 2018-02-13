Москва, 13 февраля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Новые уголовные дела могут возбудить в отношении ранее арестованных экс-чиновников правительства Дагестана (бывший врио главы правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования Шахабас Шахов). Об этом, как передает РБК, следует из справки ФСБ, подлинность которой подтвердили источники в правоохранительных органах и правительстве Дагестана.

AJEL Правосудие

Речь в справке идет о 8 эпизодах коррупционных преступлений. По трем из них экс-членам правительства Дагестана уже предъявили обвинения.

Собеседники РБК отмечают, что нового главу республики Владимира Васильева ознакомили с этим документом сразу после того, как он приступил к своим обязанностям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2018 г. в Дагестане после проведенных обысков в домах были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов.

Задержанным чиновникам, которые были самолетом переправлены в Москву, предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество».

Читайте также: Глава СКР Александр Бастрыкин раскрыл цель своего визита в Дагестан

А также: Бывший глава правительства Дагестана помещён под стражу