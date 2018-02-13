Москва, 13 февраля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич принял решение освободить должность и стать рядовым сенатором. Об этом сообщили в Совете Федерации.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

В среду, 14 февраля, на заседании в Совфеде будет рассмотрен вопрос о замещении Клинцевича на этом посту сенатором от Карелии Александром Ракитиным, занимавшим до сентября 2017 года должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу.

«Вопрос о назначении Ракитина вместо Клинцевича будет рассмотрен на заседании 14 февраля», — сказал источник в Совфеде.

Отметим, членом Совета Федерации России Франц Клинцевич является с сентября 2015 года. Сенатор представляет Смоленскую область.

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Напомним, сенатор Совфеда Франц Клинцевич с 1986 по 1988 годах проходил службу в 345-м отдельном парашютно-десантном полку 40-й армии, участвовал в боевых действиях в Афганистане.

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В 1993 году участвовал в расстреле Дома Советов в Москве. С 1995 года Клинцевич — председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана.