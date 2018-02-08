Клинцевич: Кто поверит США на слово про спровоцированный удар по САР?

Москва, , 10:37 — REGNUM В Совфеде не верят, что удар по Сирии возглавляемой США коалиции был спровоцирован, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля. Особенно настораживают сенаторов вбросы американской стороны насчет возможного присутствия российских военных в составе правительственных сил Сирии.

Альянс сообщил о «неспровоцированной атаке» на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF) со стороны проправительственных формирований.

«Не думаю, что кто-то поверит американцам на слово, будто удар возглавляемой ими коалиции по армии Сирии был спровоцирован. К тому же это произошло далеко не в первый раз», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По его мнению, утверждения американской стороны требуют тщательной проверки. В любом случае возникают прежние вопросы, которые ни в коей мере не утратили своей актуальности, рассуждает он, среди таких вопросов — что, собственно, США делают в Сирии, на каком основании они вообще там находятся, кто их позвал в эту страну.

Очень похоже, что США продолжают гнуть старую линию: речь идет о стремлении любыми путями осложнить ситуацию в Сирии с целью оправдать там свое присутствие, и к борьбе с терроризмом это не имеет никакого отношения, указал Клинцевич. Тем более что, по сообщению СМИ, в результате удара погибло около ста бойцов сирийской армии — единственной силы, которая реально противостоит террористам, добавил он.

Особенно сенатора настораживают вбросы американской стороны насчет возможного присутствия российских военных в составе правительственных сил Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию с американскими советниками.

«Расцениваю подобные фейки как попытку перенаправить информационные потоки с расследования, которое ведет Россия в связи с трагической гибелью в Сирии нашего летчика Романа Филипова, в ложную сторону», — сказал Клинцевич.

Штурмовик Су-25 под управлением Филипова 3 февраля был сбит над зоной деэскалации «Идлиб» из переносного зенитного ракетного комплекса. Будучи окруженным боевиками, офицер подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и другие военачальники 8 февраля простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, после чего Ил-76 с телом Героя России вылетел в Воронеж.