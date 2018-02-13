Тбилиси, 13 февраля, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично участвовали в расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом говорится в показаниях грузинского снайпера Александра Ревазишвили, сообщают 13 февраля РИА «Новости».

Снайперский прицел

Ревазишвили утверждает, что был свидетелем трагических событий и готов подтвердить свои показания в суде. По его словам, Пашинский вел огонь из автомата короткими очередями, Парасюк — из карабина «Сайга», а его отец использовал карабин СКС.

Грузинские снайперы, которые признались в причастности к событиям на Евромайдане, утверждают, что именно Пашинский снабдил их оружием и приказал стрелять. Бывший грузинский военный Коба Нергадзе рассказал, что он и другие снайперы прибыли на Украину по приглашению Мамуки Мамулашвили — советника бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

Нергадзе пояснил, что от Мамулашвили поступило задание «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим». Группа Нергадзе получила $10 тыс., еще $50 тыс. снайперам пообещали по возвращении из командировки.

В настоящее время Сергей Пашинский возглавляет комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Мамулашвили командует «Грузинским легионом», который воюет в Донбассе на стороне Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года итальянский военный журналист Джан Микалессин рассказал о грузинских снайперах, расстреливавших демонстрантов и правоохранителей во время беспорядков на киевском Майдане в феврале 2014 года. Микалессин назвал имена некоторых из них — это Кварацхелия Залоги, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе. По словам журналиста, все они — члены тайной службы безопасности Михаила Саакашвили.

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