Москва, 12 февраля, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Проект Общероссийского народного фронта «Профстажировки» расширяет возможности для студентов.

Логотип Госкорпорации «Росатом»

Новый участник проекта — госкорпорация «Росатом» — разместила на сайте проекта профстажировки. рф 97 вариантов различных программ практик и стажировок на предприятиях атомной отрасли для более чем 1 тысячи студентов.

Всего в состав госкорпорации входят более 300 предприятий в сфере атомной энергетики, энергетического машиностроения, а также проектирования и сооружения АЭС.

ГК «Росатом» предлагает молодежи стажироваться на атомных электростанциях, заводах по производству ядерного топлива, машиностроительных предприятиях, а также в научных институтах.

Расположены они в разных городах и регионах России, среди них: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Новосибирск, Красноярский край, Курская, Тверская и Саратовская области и другие.

Так, можно пройти стажировку инженером-ядерщиком в московском НИИ или специалистом в цехах Смоленской, Ростовской или Ленинградской АЭС, инженером-химиком на заводе в Новоуральске в Свердловской области. Иногородним будет предоставлено общежитие.

Среди специальностей, по которым предлагаются стажировки, — «Ядерные реакторы и материалы», «Ядерная энергетика и теплофизика», «Электроэнергетика и электротехника», «Электроника и автоматика физических установок», «Машиностроение», «Химическая технология материалов современной энергетики» и многие другие.

Подобрать место прохождения практики студент может, выполнив несколько простых действий на отраслевом карьерном портале Госкорпорации «Росатом» rosatom-career.ru.

Так, студенты 1−2 курсов могут принять участие в ознакомительной однодневной практике — экскурсии в АО «ВНИИНМ» — в рамках которой предполагается посещение научных подразделений и цехов. А студенты 3−4 курсов и 1−2 курсов магистратуры принимаются на прохождение производственной практики, где им уже назначается наставник, составляется индивидуальный план, а по итогам стажеру ежемесячно выплачивается стипендия на основании отчета о проделанной работе.

Артем Гладков, студент ВИТИ НИЯУ МИФИ по специальности «Атомные станции, проектирование, эксплуатация, инжиниринг», в 2015 году пришел на практику на Ростовской атомной станции и принял участие в научной конференции по глобальной ядерной безопасности, а в 2016 году стал стипендиатом именной стипендии президента РФ.

По итогам практики Артем Гладков получил приглашение на трудоустройство и приступит к работе сразу после окончания учебного заведения.

«В нашем вузе изначально идет установка на практическое обучение. То есть то, что мы изучаем в аудиториях, в лабораториях вуза, подкрепляется на производственных площадках. И вот эта практика на Ростовской атомной станции, я бы ее назвал стажировкой, очень необходима. Конечно, мы сначала на месте прошли инструктаж по технике безопасности, увидели саму промплощадку и все ее отделения, основное оборудование и узнали, как оно работает», — делится своими впечатлениями Артем Гладков.

Успешную карьеру на предприятиях ГК «Росатом» со стажировки начали тысячи молодых специалистов. Этот инструмент позволяет специалистам отобрать самых перспективных выпускников и сократить время их адаптации в коллективе. «С практики для студента начинается личное знакомство с будущим работодателем. Спектр направлений деятельности ГК «Росатом» очень широк, и сделать осознанный выбор, предварительно не попробовав свои силы, очень сложно.

«Практики и стажировки — это ключ в город профессий ГК «Росатом». Ежегодно более 60 предприятий ГК «Росатом» принимают на практики и стажировки более 3,5 тысяч студентов из 100 вузов по 93 направлениям подготовки, каждого из которых сопровождает наставник, помогающий сориентироваться в стране под названием «Росатом», — отметила директор по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

«В последние годы уровень требований, предъявляемых к стажерам, постоянно растет, а вместе с ними увеличивается и число претендентов на востребованные вакансии, ведь стажировка в крупной компании фактически является началом успешной карьеры студента или выпускника», — считает координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект ОНФ «Профстажировки» был запущен в марте 2017 году, и помогает студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей подобрать предприятие для стажировки или практики в любом регионе России.

Размещение стажировок на сайте профстажировки. рф является бесплатным для российских компаний.

Проект «Профстажировки» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой осуществляется отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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