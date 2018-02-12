Оренбург, 12 февраля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Оренбурге на пожаре погибли четыре человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, сообщение о возгорании поступило около 14:00 12 февраля.

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Огонь вспыхнул в квартире дома по улице Салмышской на девятом этаже.

После ликвидации возгорания на месте ЧП были обнаружены тела двух человек. Ещё семеро пострадавших были доставлены в больницу, в том числе четверо детей. Двое несовершеннолетних пострадавших скончались в карете скорой помощи.

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По факту смертельного пожара следственные органы уже организовали доследственную проверку. Дознаватели проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Причины возгорания и личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в огне в Оренбургской области погиб ребёнок. Трагедия разыгралась сразу после новогодних праздников в селе Новоалександровка. Двое детей остались дома без присмотра взрослых, в это время в пристройке вспыхнул пожар. Вернувшаяся через полчаса женщина смогла спасти только одного ребёнка — девятимесячного сына. Его трёхлетний брат погиб.