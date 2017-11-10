В Оренбуржье из-за пожара без жилья остались 11 семей

Переволоцкий, Оренбургская область, , 09:41 — REGNUM В райцентре Переволоцкий Оренбургской области в ночь на 10 ноября горело здание бывшего общежития. Многоквартирный дом сгорел полностью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, выгоревшая площадь составила 450 квадратных метров.

На борьбу с огнём ушло почти семь часов. Из-за распространившегося пламени не все люди смогли самостоятельно покинуть квартиры. Спасателям пришлось эвакуировать семь человек через оконные проёмы. Травмированных и погибших нет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, на месте работали все оперативные службы. У некоторых жителей из-за шока и стресса поднялось давление. Была оказана медпомощь.

В оперативном порядке 20 погорельцам (среди них один ребёнок) предоставили жильё в в пунктах временного размещения. Однако в помещениях детской юношеской спортивной школы и гостинице люди оставались лишь до утра. Впоследствии все они уехали к родственникам.

В настоящее время в Переволоцком находятся первый вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин, а также руководители всех министерств и ведомств, которые были и могут быть задействованы в оказании помощи населению. В районной администрации запланировано экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, будет обсуждаться тема ликвидации завалов сгоревшего дома, оценка ущерба и оказания помощи погорельцам.