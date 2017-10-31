В Оренбуржье завели уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

Оренбург, , 13:09 — REGNUM В Оренбургской области завели уголовное дело после гибели несовершеннолетнего ребенка на пожаре, сообщает 31 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Накануне около 7:00 утра по местному времени в одном из жилых домов станции Филипповка Асексеевского района произошел пожар. В результате происшествия погиб 10-летний мальчик, его 71-летнюю бабушку госпитализировали в больницу с ожогами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, в доме проживали бабушка и ее внук, мать ребенка отбывает наказание в местах лишения свободы.

Отмечается, что следователи дадут правовую оценку сотрудникам системы профилактики по контролю за семьей и органов здравоохранения и образования.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в начале июля в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Новотроицке Оренбургской области погибли мать и ее пятилетний ребенок, двое мужчин госпитализировано.

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