Москва, 12 февраля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. В Пентагоне оговорились, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). По его мнению, цель США — не борьба с террористами.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Американское военное ведомство представило отчет, где говорится, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Очевидно, США проводят операции вместе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не «против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Иначе о каких помехах со стороны России может идти речь?» — написал Журавлёв в соцсети.

Цель США — отнюдь не борьба с террористами, а свержение законного правительства Асада, причем в сотрудничестве с террористами, рассуждает парламентарий.

«В этом случае совершенно понятно, почему американцам мешают русские. Россия в Сирии сражается с террористами в союзничестве с законной властью этой страны. А учитывая героизм российских военных и потери России в этой войне, заявление Пентагона выглядит особенно лживым, варварским и предательским», — заключил он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отчете военного ведомства также утверждают, что Москва принуждает Вашингтон и его союзников покинуть территорию Арабской Республики, поскольку война с террористическими группировками «по сути завершена».

22 декабря 2017 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Однако несмотря на начало вывода войск, США заявляли, что не наблюдают «значительного сокращения» военнослужащих Вооруженных сил России в Сирии.