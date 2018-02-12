Гродно, Белоруссия, 12 февраля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Белорусские чиновники не теряют надежды на то, что средний уровень заработной платы в стране увеличится до тысячи белорусских рублей (около $500), а основным инструментом повышения занятости граждан видят положения «концептуально иного» декрета «о тунедцах» (декрета №1 «О содействии занятости»). Как заявил председатель Гродненского облисполкома Анатолий Зимновода на заседании комитета по труду, занятости и социальной защите, 2017 год стал весьма напряжённым для социальной сферы, но большую часть задач решить удалось, передаёт телеканал «Гродно Плюс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены.

Зимновода особенно обратил внимание на вопросы очередного повышения заработной платы. Так, по его словам, по итогам декабря 2017 года задание «даже перевыполнено». Показатель средней заработной платы в конце прошлого года составил 894,4 рубля, а по итогам всего года — 705 рублей.

«И сегодня задача более грандиозная: мы уже в марте должны иметь 1000 рублей, а в бюджетной сфере — 80% от названной суммы», — сказал чиновник.

Кроме того, председатель Гродненского облисполкома подчеркнул, что органам по труду, занятости и социальной защите удалось решить проблему выплаты заработных плат. В начале 2017 года задолженности перед сотрудниками имелись у 30 организаций в области. По данным, которые привёл Зимновода, в начале февраля 2018 года таких задолженностей не было уже ни у одной организации.

Он также отметил, что актуальная задача властей — обеспечение занятости всех граждан, которые официально сейчас не трудоустроены. Зимновода уверен, что именно комиссии в районах должны будут предоставлять гражданам возможность трудоустройства.

Напомним, в начале 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил властям повысить уровень средней месячной заработной платы населения до тысячи белорусских рублей. Согласно поручению главы республики, «по 500» должны были получать граждане уже к концу 2017 года. Решение этой задачи продвигалось и продвигается крайне тяжело, на что в конце прошлого года обращал внимание и сам Лукашенко. К тому же, несмотря на официальные заявления чиновников о мерах по повышению заработной платы, представители белорусской общественности и СМИ не раз заявляли, что в большинстве случаев меры лишь формальны.

Например, в конце ноября 2017 года на своей странице в Facebook предприниматель, сооснователь TUT. BY Кирилл Волошин опубликовал фото документа, где говорилось о том, что «городу Гродно доведено задание» по достижению уровня средней месячной заработной платы в декабре 2017 года до 1067,5 рубля (133% по сравнению с тем же периодом 2016 года). В документе речь шла о том, что для анализа выполнения задания руководство организации должно до 24 ноября предоставить властям города планы-графики роста заработной платы. Волошин также отмечал, что власти просили предпринимателей в декабре в обязательном порядке выдавать сотрудникам премии.

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Что касается невыплат заработных плат, то такая проблема касается всей Белоруссии. В частности, работники нескольких минских предприятий часто жалуются на тяжёлые условия труда, на отсутствие отопления, а также на невыплаты зарплат.

В начале февраля 2018 года выяснилось, что работникам фабрики «Полесье» выплачивали часть заработных плат продукцией. Сотрудники предприятия жаловались на то, что в 2017 году должны были раз в месяц в счет зарплаты брать в столовой продукты питания на сумму 40 рублей. В январе 2018 года сотрудникам предоставили обязательный перечень товаров на предприятии уже и вовсе на восемьдесят рублей. В этот список, например, вошли махровые полотенца и зеленый горошек.

В погоне за формальным выполнением задачи по повышению уровня месячной заработной платы граждан руководство некоторых предприятий шло на довольно изощрённые меры. Так, в письме сотрудника ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», поступившего в редакцию одного из белорусских изданий, говорилось, что работников предприятия принуждали брать отгулы.

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