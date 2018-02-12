Барнаул, 12 февраля, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Алтайском крае перед законом за целый ряд преступлений придётся ответить банде злоумышленников. Как сообщили иа в пресс-службе региональной прокуратуры 12 февраля, фигурантами по уголовному делу проходят 14 человек.

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Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нём, мошенничествах, вымогательстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданам.

На скамью подсудимых сядет организатор этой банды. По версии следствия, преступное сообщество местный житель создал в Барнауле и возглавил в 2015 году. В него входили две организованные группы, действующие на территории Алтайского края. Преступления совместно совершали девять членов банды, а ещё пятеро обвиняемых привлекались для участия с ними в некоторых преступлениях.

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Жертвами злоумышленников стали 17 человек, в том числе и инвалиды.

«В отношении них совершен ряд тяжких, особо тяжких преступлений корыстной и корыстно-насильственной направленности, преступления против личности», — уточнили в прокуратуре.

Бандиты заставляли их платить деньги под вымышленными предлогами — якобы имеющихся долгов, неправильного поведения (не так посмотрели, ни так что-то сказали или спросили). Граждан ставили «на счётчик», вывозили за город, где в целях устрашения избивали.

В настоящее время материалы дела с утверждённым прокуратурой Октябрьского района Барнаула обвинительным заключением направлены в Заринский городской суд Алтайского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год в Алтайском крае сотрудниками правоохранительных органов было расследовано и раскрыто более 25 тысяч преступлений. Количество убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, краж сократилось.