Под видом сотрудника ФСБ житель Барнаула вымогал деньги

Барнаул, , 08:47 — REGNUM В Барнауле местный житель вымогал деньги под видом сотрудника ФСБ и других силовых ведомств, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Мужчина создавал видимость, что может оказывать услуги по решению финансовых споров. За это он брал у граждан деньги якобы для сотрудников ФСБ И МВД, которые могли ускорить решение проблем.

На самом деле мошенник никогда не проходил службу в органах ФСБ РФ и к деятельности других правоохранительных органов также не имеет никакого отношения.

Потерпевшими от незаконной деятельности мужчины стали два человека. Общая сумма, которую он собрал, составила более 110 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество в значительном размере»). Сейчас полиция продолжает расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителю Чебоксар, который представлялся сотрудником УФСБ и обещал пострадавшей за 2,25 млн рублей перевести её сына из училища на военную службу, ужесточили наказание.

Изначально суд приговорил мошенника к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Однако позже назначил 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

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