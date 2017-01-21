На Алтае пресечено крупное мошенничество в сфере агрострахования

Алтайские чекисты раскрыли схему, по которой страховщики намеревались похитить у государства десятки миллионов рублей

Барнаул, , 10:12 — REGNUM Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Барнаула в отношении жителя Красноярска — руководителя ООО «Страховое общество «РуСА-Р» Николая Самойленко, директора территориального обособленного подразделения ООО «Страховое общество «РуСА-Р» Алексея Кочубея и двоих сотрудников организации: Ольги Хамрителевой и Ирины Капанен. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Подробности сегоня, 20 января, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, преступную схему по хищению средств, выделенных из краевого и федерального бюджетов в качестве субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края по страхованию урожая весной 2012 года придумал Николай Самойленко и предложил реализовать ее Алексею Кочубею.

На заинтересованных в страховании урожая руководителей агропромышленных предприятий выходили при помощи Ольгой Хамрителевой и Ириной Капанен, которые не просто убеждали фермеров в законности предлагаемой схемы, но и называли ее единственно возможным способом получения компенсаций.

«Важным аргументом в пользу оформления страховки использовался тот факт, что от самих товаропроизводителей несение каких-либо личных затрат не требуется. В соответствии с действующим законодательством для получения субсидии сельхозтоваропроизводители должны были произвести оплату 50% начисленной по основному договору страховой премии. Для этого подконтрольная СО «РуСА-Р» фирма ООО «АгроФинанс» предоставляла им деньги под видом займа», — подчеркнули в ФСБ.

По дальнейшей схеме, полученные средства сельхозтоваропроизводители должны были перечислять на счет барнаульского филиала ООО «СО «РуСА-Р», а после этого денежный поток направлялся в головную организацию (Красноярск). Далее деньги по фиктивному основанию «купля-продажа векселей» снова перенаправлялись в «АгроФинанс» для дальнейшего представления их очередному сельскохозяйственному товаропроизводителю.

«Таким образом, одни и те же денежные средства находились в круговом безналичном перемещении от ООО «СО «РуСА-Р» через ООО «АгроФинанс» к сельхозтоваропроизводителю и обратно от него через территориальное обособленное подразделение страхового общества в Алтайском крае на счет головной организации. При этом фактически страховая компания свои средства не тратила, а лишь создавала видимость соблюдения всех необходимых условий для получения и последующего хищения предоставляемых государством субсидий», — отмечает следствие.

Финансовые документы об оплате страхового взноса и заключении договора страхования должны были в дальнейшем передаваться в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, откуда, по замыслу страховщиков, после проверки документов и принятия положительного решени, субсидия должна была быть направлена на расчетный счет страховой компании.

Всего, как выяснилось, ООО «СО «РуСА-Р» в 2012 году заключило фиктивные договоры со 158 сельхозтоваропроизводителями Алтайского края, заранее не принимая обязательств по их исполнению. Как пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Алтайского края Владимир Дондуков, если бы не сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, преступникам удалось бы получить мошенническим путем субсидию от ГУ СХ Алтайского края в размере около 113 млн. рублей.

Суд приговорил Самойленко и Кочубея к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Хамрителевой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Капанен назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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