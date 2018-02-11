Москва, 12 февраля, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Сочи отложена в связи с крушением в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Игорь Двуреков Антонов Ан-148

Он пояснил, что трагедия вынудила президента перенести намеченный на 12 февраля визит в Краснодарский край и «продолжить рабочий график в столице». Такое решение принято с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии, добавил Песков.

Представитель Кремля проинформировал, что во второй половине дня 12 февраля у Путина намечена встреча с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Песков заверил, что о других мероприятиях с участием президента в Кремле сообщат дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, выжить никому из них не удалось.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию причин трагедии. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело.

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