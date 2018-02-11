Крушение самолёта «Москва — Орск»: жертвы, траур, версии трагедии

Наталья Хомутова, , 21:17 — REGNUM

Оренбуржье впало в шок. Во второй половине выходного дня правительство и МЧС подняты по тревоге в связи с трагедией, которая произошла с воздушным судном, летевшим в Орск. В Раменском районе Московской области потерпел крушение Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям». Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Жертвы и траур

МЧС опубликовал список жертв авиакатастрофы. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они являлись жителями Оренбургской области — Гая, Орска, Новотроицка.

Подробности: Опубликован список погибших при крушении самолета «Москва — Орск»

В числе погибших в авиакатастрофе — сын директора Гайского ГОКа. Сегодня, 11 февраля, ему исполнилось 33 года. Портал Урал56 сообщает, что в самолёте, разбившемся в Подмосковье, находилась супруга бывшего заместителя главы Орска. Также на борту находились трое несовершеннолетних, младшему ребёнку было пять лет, старшему — 17.

Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подписал указ, согласно которому 12 февраля в регионе объявлен днём траура. Глава региона и правительство выразили глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе:

«Эта огромная трагедия унесла жизни десятков оренбуржцев. В эти тяжелые минуты оренбуржцы глубоко скорбят со всеми, кто потерял своих родных и близких. Мы никого не оставим один на один с болью утраты любимых людей. Оренбуржцы всегда объединялись в тяжёлые минуты, и сегодня мы вместе переживаем огромное горе».

Губернатор дал поручение развернуть телефон доверия для оказания психологической помощи. Специалисты также смогут ответить на оперативные вопросы, связанные с авиакатастрофой в Подмосковье.

На селекторном совещании, посвящённом авиакатастрофе, принято решение выплатить семьям погибших по 2 млн рублей. Кроме того, по 25 тысяч рублей выделят на погребение жертв авиапроисшествия.

Возможные причины

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

На место крушения Ан-148 в Подмосковье выехал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Заместитель Бабича Алексей Миронов вошёл в состав правительственной комиссии, которую возглавил министр транспорта РФ Максим Соколов.

В связи с ЧП президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию произошедшего. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл на место крушения, чтобы скоординировать работу следственно-оперативной группы.

В рамках уголовного дела изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются её сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта «Домодедово», готовивших воздушное судно к полёту, проводятся допросы. Аналогичная работа ведётся и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета.

«Изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолёта к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолёта и другие возможные варианты развития событий», — сообщает СК РФ.

Между тем мессенджеры и соцсети озвучивают свои версии происшествия. Например, мог отказать один из двигателей. Телеграм-канал Mash сообщает, что перед крушением очевидцы видели взрыв и возгорание под крылом самолёта. Flightradar24, в свою очередь, отмечает, на высоте 800 метров небо было полностью затянуто облаками на высоте. Поэтому непонятно, как можно было увидеть взрыв и откуда падало воздушное судно. Ряд СМИ в качестве версии сообщает о возможном столкновении Ан-148 с вертолётом «Почты России». Не исключается возможности теракта и критического обледенения лайнера.

По портал ural56.ru, отмечает, что рейс Москва — Орск из Домодедово был задержан на 3 часа 40 минут. По плану вылет должен был стартовать в 14:00 (по мск), но судя по онлайн-табло, он состоялся в 17:40 (мск).

Согласно сообщению телеграм-канала Mash, диспетчер в разговоре со следователями указал на штатный режим вылета. Экипаж получил разрешение на подъём на 110-й эшелон. Неожиданно на 70-м эшелоне самолёт начал снижение, на связь больше не выходил, на запросы диспетчера не отвечал. Ни о каких неисправностях командир экипажа диспетчеру аэропорта «Домодедово» не докладывал.

Отмена рейса и повышенная готовность

В Орске 11 февраля отменили рейс в Москву (аэропорт Домодедово). Его перенесли на 12 февраля. Согласно расписанию, самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» должен был выполнить рейс 6W704 из Орска в Москву в 17:35 мск. По данным портала orsk.ru, все вылеты, запланированные на вторую половину 11 февраля, перенесены на 12 февраля.

В Оренбургской области в связи с авиакатастрофой самолета АН-148 с 11 февраля вводится режим повышенной готовности. В документе, завизированном главой региона, говорится о необходимости установить региональный уровень реагирования для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Кроме того, рекомендовано образовать межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС, вызванной авиакатастрофой самолета Ан-148.

В Орске в настоящее время идёт работа с семьями, им оказывается всесторонняя поддержка, в первую очередь — психологическая помощь. Губернатором поставлена задача дойти до каждого человека, чьи близкие пострадали в авиакатастрофе.

В Орск выехали руководители социальных ведомств правительства Оренбургской области: вице-губернатор по социальной политике Павел Самсонов, министр здравоохранения области Галина Зольникова и министр социального развития Татьяна Самохина.

В настоящий момент, по словам главы минздрава области Галины Зольниковой, в аэропорту города Орска работают пять бригад скорой медицинской помощи (Центр медицины катастроф, реанимация и три терапевтические бригады). Из Оренбурга направлены четыре бригады психологов Центра медицины катастроф, укомплектованные опытными психологами.

Кроме того, на базе городской больницы N4 города Орска обеспечено постоянное дежурство палаты интенсивной терапии на случай, если понадобится помощь родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье.

Семьям погибших будет выплачена денежная компенсация в размере 2 млн рублей. По 25 тысяч рублей семьи погибших получат на погребение.

Стоит отметить, что в Орске организован бесплатный трансфер из города в аэропорт и обратно. Задействованы как маршрутные автобусы, так и такси. Один из частников решил оказать помощь и не наживаться на людской трагедии.

Жители Оренбурга не остались равнодушными. На набережной установлены свечи и горожане несут живые цветы в память о погибших в авиакатастрофе.

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