Раменское, Московская область, 11 февраля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Один бортовой самописец обнаружен в районе крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом, как передает RT, сообщил начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.

Russianname Бортовой самописец

«Найден один самописец, — сказал Полетыкин. — Место поисковых работ оцеплено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, рухнул в Раменском районе Подмосковья 11 февраля 2018 г.

ЧП произошло рядом с деревней Аргуново. По последним данным, в результате инцидента погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

По факту крушения пассажирского воздушного судна было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Опубликован список погибших при крушении самолета «Москва — Орск»

А также: СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-148 в Подмосковье